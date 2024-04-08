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أحمد جودة - القاهرة -

تقدمت المحامية الكاتالونية إيفا باريرا، اليوم الإثنين، للترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني الكرة القدم.

ووجهت باريرا رسالة إلى أعضاء مجلس الاتحاد طلبًا لدعم ترشحها.

وبدأت اليوم الإثنين مهلة مدتها 5 أيام كي يتقدم الطامحون للترشح بـ21 خطابًا دعم ليصبح ترشحهم رسميًا.

وتثق الرئيسة السابقة لحزب (فالينتس) السياسي، والنائبة السابقة في البرلمان الكاتالوني، باريرا، في أنها ستكون من ضمن المرشحين رسميًا.

محامية تترشح لرئاسة "الليجا"

وقالت المحامية في رسالتها إنها: "قلقة جدًا من أنباء الفساد المتعلقة بالاتحاد، التي ظهرت في الأنباء المحلية والدولية ومن الوقت الضائع الكبير في المفاوضات مع فيفا بخصوص مونديال 2030" لأن الاتحاد الدولي قرر عدم النظر إلى القيادات الحالية كـ "محاورين صالحين".

وحدد الاتحاد السادس من مايو المقبل موعدًا للجمعية العامة التي ستختار الرئيس، ومن المقرر أن يشهد الاتحاد انتخابات أخرى قبل نهاية العام لاختيار جمعية عامة جديدة ستصوت بدورها على رئيس للفترة بين 2024-2028.