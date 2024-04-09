نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يكشف سبب السقوط في فخ التعادل أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين لم يتفاعلوا مع المباراة سريعًا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة للإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي، أنه أعطى تعليماته في الشوط الثاني بضرورة اللعب برتم أسرع وأكثر إيجابية على المرمى، ولكن الفريق تلقى هدفًا مباغتًا، ولكننا سيطرنا من بعده مجددًا على اللعب وتمكنا من التقدم وبعد إحراز هذا الهدف كان هناك حالة من التسرع".

كيف ينتهي مسلسل إهدار الفرص السهلة؟

وتابع: "قمت بإجراء عدة تغييرات في آخر ربع ساعة، مع إعطاء اللاعبين تعليمات بضرورة الاستحواذ والتركيز على المرمى وعدم فقد الكرة، ورغم ذلك احتسبت علينا ركلة ركنية وجاء منها هدف التعادل".

وأكمل: "مسلسل إهدار الفرص ينتهي بالتركيز بشكل أفضل على المرمى، مع أداء تدريبات محددة لتفادي هذه المشكلة، وهذا الأمر لا نستطيع حاليا القيام به بالصورة المطلوبة في التدريبات، لأننا نلعب مباراة كل يومين ونخوض بعدها استشفاء وبعض التدريبات الفنية المحددة".

واختتم: "أقوم بالحديث مع اللاعبين ومحاولة أداء تدريبات بدنية وفنية بصورة أقوى في هذه النقطة مع اللاعبين الذين لا يشاركون".