نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي الجديدة؟ مارسيل كولر يكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة اللاعبين بعد التعادل أمام إنبي ببطولة دوري نايل مؤكدًا أنهم لم يتفاعلوا مع المباراة سريعًا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة للإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي، أنه أعطى تعليماته في الشوط الثاني بضرورة اللعب برتم أسرع وأكثر إيجابية على المرمى، ولكن الفريق تلقى هدفًا مباغتًا، ولكننا سيطرنا من بعده مجددًا على اللعب وتمكنا من التقدم وبعد إحراز هذا الهدف كان هناك حالة من التسرع".

الصفقات الجديدة؟ مارسيل كولر يعلق على أخبار التعاقدات

وواصل: "لا يوجد حديث عن صفقات جديدة، والآن تركيزي منصب على العناصر الموجودة حاليا وتقديم أفضل ما لديهم. أي أخطاء دفاعية تمثل الفريق بالكامل ولا يتحملها لاعب بمفرده، لأن كرة القدم لعبة جماعية والجميع يتحمل فيها المسئولية".

وأكمل: "مسلسل إهدار الفرص ينتهي بالتركيز بشكل أفضل على المرمى، مع أداء تدريبات محددة لتفادي هذه المشكلة، وهذا الأمر لا نستطيع حاليا القيام به بالصورة المطلوبة في التدريبات، لأننا نلعب مباراة كل يومين ونخوض بعدها استشفاء وبعض التدريبات الفنية المحددة".

واختتم: "لا يوجد ترتيب للمهاجمين والثلاثي الهجومي للفريق شارك اليوم، ومحمود كهربا قدم مباراة مميزة، والجاهز والأفضل هو الذي سيشارك".