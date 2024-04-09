نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم فايق يغادر أون تايم سبورتس.. أين وجهته الجديدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، رحيله عن مجموعة قنوات “أون تايم سبورتس”، بعد رحلة استمرّت لمدة 5 سنوات.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على فيس بوك: “الرحلة هي الكنز.. والكنز عشرة وصحاب لقيتهم في جمهور التالتة.. مؤمن أن مفيش حاجة في الدنيا بتدوم بس اللي بيدوم المحبة والسيرة الحلوة”.

وأضاف: “أنا اتشرفت اني دخلت المتحدة من ٥ سنين.. اجتهدت قدر ما مكنني ربي والحمدلله أصبت وأخطأت وكان ربنا دايما معايا. ولأن لكل مشوار محطة بيقف فيها، فمشواري مع جمهور التالتة بيقف النهاردة والحقيقة وأنا بودع أون تايم سبورت هيفضل في رقبتي دين كبير ليها بسبب النجاح اللي وصلت له من خلالها”.

إبراهيم فايق يشكر الجميع قبل الرحيل

وأتم: “شكرا جزيلا للأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، شكرا للأستاذ أسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالمتحدة، شكرا لأستاذ ألبيرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون، شكرًا لحبايبي وزمايلي وإخواتي في الإعداد والإخراج والإنتاج والإضاءة والإكسسوار والتشغيل والتنفيذ.. هتوحشوني.. ويعلم ربنا مأثر فيا قد إيه أني مش هشوفكم زي ما كنت متعود”.

وأتم: “وأخيرا شكرا كبييييرة لك أنت عزيزي المشاهد والمتابع العظيم صاحب الفضل الأول والأخير بعد ربنا.. هتوحشني وإن أراد ربنا هنتقابل في محطة جديدة.. ونكمل المشوار سوا”.