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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز في مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد عودة يجتمع بلاعبى المقاولون على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز

وحرص محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون الاحتماع باللاعبين لشرح بعض الجمل وتدارك بعض الاخطاء قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

وحقق المقاولون الفوز على الجونة 2-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة ال17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشاد محمد عودة المدير الفني المقاولون بعودة الروح وأداء مباراة جيدة أمام الجونة وإضاعة العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق انتصار كبير كما أن الأداء أمام الإسماعيلي كان قويا رغم التعادل وكنا الأقرب للفوز.

وأضاف أن نقص الصفوف بسبب الإصابات كان سببا في الابتعاد عن تحقيق الفوز في أكثر من مباراة موجها الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل المشرف علي الكرة علي الدعم الكبير للفريق.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصي جهد خلال المباريات المقبلة في مشوارهم ببطولة الدوري الممتاز.