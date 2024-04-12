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أحمد جودة - القاهرة - وقع جولينتون، لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على عقد طويل الأجل مع ناديه.

نيوكاسل يجدد عقد نجم الفريق

اللاعب البرازيلي انضم إلى الفريق قادما من هوفنهايم في عام 2019، و شارك في 179 مباراة وسجل 25 هدفا.

وتواجد جولينتون في الفريق الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي، وشارك كذلك في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال عقدين.

ولم يشارك جولينتون مع الفريق منذ الفوز على ساندرلاند في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي بسبب الإصابة، وخضع لجراحة في الفخذ.

وبالحديث عن عقده الجديد، قال جولينتون لموقع ناديه: "لدي شعور رائع، أشعر بالسعادة وعائلتي كذلك".

وأضاف: "العديد من الأشياء حدثت خلال سنواتي هنا، لقد تعلمت كثيرا ونضجت وبالنسبة لي كان القدوم إلى نيوكاسل هو القرار الأفضل في مسيرتي".

وتابع جولينتون : أحب اللعب لهذا النادي وأحب النادي والجماهير".