مانشستر سيتي يسخر من ليفربول بعد الخسارة المدوية أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - نادي مانشستر سيتي استغل خسارة فريقه الغريم ليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة التي جرت في ملعب "الأنفيلد"، ضمن جولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت بفوز كريستال بهدف نظيف.

مانشستر سيتي يسخر من ليفربول

فور نهاية المباراة، قام الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر صورة للاعبه البلجيكي البارز كيفين دي بروين، وأرفقها بتعليق ساخر يقول: "عيناك جميلتان مثل حبتي كريستال".

بعد هذه الهزيمة، تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، ويتقدم آرسنال عليه بفارق الأهداف بينما يواجه أستون فيلا في مباراة مهمة.

في المقابل، يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه الساحق على لوتون تاون بنتيجة 5-1، ليصل رصيده إلى 73 نقطة، مما يجعله في وضع مريح للغاية في سباق اللقب.