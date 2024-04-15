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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشابي ألونسو مدرب باير ​ليفركوزن​ بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ألونسو: "الأمر خاص للغاية بالنسبة للجميع. مدربون ولاعبون عظماء تواجدوا هنا، اليوم كان بمثابة المكافأة للجميع هذا النجاح للكل".

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني

وأضاف: "من الصحي للدوري الألماني أن يفوز ناد آخر باللقب هذه لحظة خاصة للغاية ويجب الاحتفال بها".

واختتم: "عندما تتوج بالبوندسليغا، يجب أن تحتفل بها برفقة الجماهير والعائلة من الخاص الفوز بأول لقب في الدوري برفقة ليفركوزن بعد 120 عامًا من تأسيس النادي".