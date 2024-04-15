الرياضة

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشابي ألونسو مدرب باير ​ليفركوزن​ بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ألونسو: "الأمر خاص للغاية بالنسبة للجميع. مدربون ولاعبون عظماء تواجدوا هنا، اليوم كان بمثابة المكافأة للجميع هذا النجاح للكل".

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد تتويج ليفركوزن بالدوري الألماني 

وأضاف: "من الصحي للدوري الألماني أن يفوز ناد آخر باللقب هذه لحظة خاصة للغاية ويجب الاحتفال بها".

واختتم: "عندما تتوج بالبوندسليغا، يجب أن تحتفل بها برفقة الجماهير والعائلة من الخاص الفوز بأول لقب في الدوري برفقة ليفركوزن بعد 120 عامًا من تأسيس النادي".

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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