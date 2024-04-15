نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يحطم الأرقام القياسية بعد تحقيق الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه لينهي سيطرة بايرن ميونخ على “البوندسليجا” والتي استمرت 11 عامًا.

باير ليفركوزن بطلًا لـ الدوري الألماني لأول مرة

حسم باير ليفركوزن، لقب الدوري الألماني قبل 5 جولات على نهايته، بعد الفوز على فيردر بريمن بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وينفرد باير ليفركوزن، بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ وشتوتجارت أقرب ملاحقيه.

ونستعرض لكم فيما يلي، أبرز الأرقام القياسية التي حققها باير ليفركوزن بعد تحقيق لقب الدوري الألماني:

ليفركوزن لم يخسر في أول 29 جولة

أصبح باير ليفركوزن، أول فريقٍ لا يتعرض للخسارة في أول 29 جولة من الدوري الألماني فقد فاز في 25 مباراة وتعادل 4 مرات.

باير ليفركوزن حطّم رقم بايرن ميونخ في موسم 2013-2014 الذي لم يخسر في أول 28 جولة تحت قيادة بيب جوارديولا.

البطل الـ13 للدوري الألماني

فاز باير ليفركوزن، بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح البطل الـ13 المُختلف للبطولة.

سلسلة انتصارات متتالية

لم يتعرض باير ليفركوزن، للهزيمة في 43 مباراة متتالية بكافة المسابقات فقد حقق 38 انتصارًا و5 تعادلات، ليعادل أطول سلسلة عدم خسارة لفريق في الدوريات الخمس الكبرى بكافة المسابقات والتي كان قد سجّلها يوفنتوس بين مايو 2011 ومايو 2012.