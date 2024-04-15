نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن مصطفى يتحدث عن نقطة ضعف الأهلي في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة القمة خارج التوقعات كالعادة، وكانت من المباريات المحببة إلى قلبه، وله الكثير من الذكريات خلالها.

حسن مصطفى: الأهلي سيتأثر بغيابات الوسط أمام الزمالك

تابع حسن مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأجواء داخل المعسكرين مختلفة بحكم لعبي في الفريقين".

وأضاف حسن مصطفى: "عندما كنت ألعب في الأهلي كان لدينا ثقة كبيرة في الفوز وأهم دقائق المباراة هي العشر دقائق الأولى، ولكن في الزمالك كان هناك حالة قلق نسبيًا قبل القمة".

واختتم: "الأهلي سوف يتأثر غياب نجوم الوسط أمام الزمالك بشكل كبير، ومروان وإمام عاشور هم الأقوى تأثيرًا، ومنطقة وسط الملعب هي ما يمنح الأحمر قوة والغيابات قد تؤثر".