نادر السيد: أتمنى فوز الزمالك على الأهلي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات القمة ستظل خارج المقاييس والتوقعات، مهما كانت الغيابات والقوة بين الفريقين متساوية.

نادر السيد: عمرو السولية يمكنه تعويض عطية

تابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "غيابات الأهلي ستكون مؤثرة بالطبع، وغياب شيكابالا عن الزمالك يفقد الفريق الخبرة".

وأضاف نادر السيد: "عمرو السولية سيكون قادر على تعويض مروان عطية ومصطفى شوبير مميز للغاية، ولكن الموضوع يتعلق بالجاهزية والتركيز من كل اللاعبين خاصةً أن المستويات متقاربة".

وقال: "محمد عواد من العناصر المميزة في حراسة مرمى الزمالك وهناك ثقة كبيرة في قدراته، ومصطفى شوبير مشروع حارس بارع ولكن من الظلم الحكم عليه بالايجاب أو السلب في هذا الوقت، ولكنه حارس يملك شخصية قوية وهذا ما يميزه".

واختتم: "أتمنى فوز الزمالك في القمة لأنني تربيت فيه ولعبت بقميصه، وهذا لا يقلل من احترامي للنادي الأهلي وفترتي معه وتربطني معهم علاقة جيدة للغاية".