نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري اليوم الإثنين 15-4-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تردد القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره نادي الزمالك في قمة الدوري المصري، مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد القناة الناقلة لمباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض في قمة الدوري المصري اليوم.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.