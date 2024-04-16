عاجل.. أول قرار من كولر ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الأهلي بقيادة المدير السويسري مارسيل كولر، هزيمة مفاجئة على يد الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، اليوم الإثنين، في لقاء القمة المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر فريق الأهلي، أمام الزمالك في اللقاء المثير الذي جمع بينهما على استاد “القاهرة الدولي”، ليتجمد رصيد الأحمر عند 21 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

أول قرار من كولر في الأهلي بعد خسارة القمة

قرر مارسيل كولر، إجراء تدريبات للاعبي الأهلي الأساسيين والاحتياطيين، عقب نهاية المباراة، على استاد القاهرة الدولي.

وحسب مراسل قناة “أون تايم سبورتس" فأن هناك حالة استياء كبيرة لدى الجهاز الفني للأهلي بعد خسارة القمة، وقرر كولر إجراء حصة تدريبية على أرضية استاد القاهرة الدولي، للاعبي الفريق بما فيهم الذين خاضوا مواجهة الزمالك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كولر اعتاد على هذا السيناريو بعد نهاية المباريات ولكن للاعبين الاحتياطين فقط وليس الأساسيين، ولكن هناك حالة حزن داخل غرفة ملابس الأهلي بعد الخسارة.

وأبدى الجهاز الفني للأهلي، استيائه أيضًا من قيام لاعبي الزمالك الناشئين حول الملعب بإخفاء الكرات بشكل متعمد من أجل إضاعة الوقت في الشوط الثاني للمباراة.