نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يهاجم كولر بعد هزيمة القمة ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق، أن كولر يتحمل خسارة الفريق أمام الزمالك اليوم بسبب بداية المباراة بتشكيل خاطئ وعدم مشاركة عناصر قوية موجودة على دكة البدلاء.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات سمير كمونة

وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية: كولر أخطأ بعدم الدفع برضا سليم والسولية ووسام ابو علي منذ بداية المباراة خاصة بعد ظهورهم بشكل مميز المباريات السابقة.

وتابع نجم الأهلي السابق تصريحاته: عندما شارك اللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني اظهر الأهلي خطورته وقدر يستحوذ على مجريات المباراة وسجل الفريق هدف التعادل.

