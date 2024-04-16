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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن اجتماع مسؤولي برشلونة مع رافاييلا بيمينتا، وكيلة إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، قبل أسابيع قليلة، وذلك لتحليل مختلف القضايا المتعلقة بالميركاتو.

سبب مثير وراء اجتماع وكيلة هالاند مع برشلونة

ونفى الطرفان بشدة وجود أي حديث عن مستقبل هالاند في الوقت الحالي أو المستقبل، مع التأكيد على أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يسمح له بالتفكير في ضم هالاند حاليًا أو في المستقبل.

تُعد صفقة هالاند تقييمًا ماليًا مرتفعًا للغاية، بالإضافة إلى راتب اللاعب الضخم، وهو ما يجعل برشلونة غير مستعد لتحمل هذه التكاليف، حتى بعد إعادة افتتاح ملعب "كامب نو".

هالاند يمتلك شرط جزائي للانتقال للأندية غير الإنجليزية، والذي من المتوقع أن ينخفض اعتبارًا من عام 2026، مما قد يتيح فرصة لبرشلونة للتعاقد معه إذا تعرض مانشستر سيتي لظروف قانونية تجبره على قبول عرض أقل من قيمة الشرط الجزائي.

بالنسبة لريال مدريد، فإنه لا يبدي اهتمامًا فوريًا في التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، ولكنه يظل خيارًا محتملًا في المستقبل.