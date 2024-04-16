نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من إدارة الأهلي بعد خسارة القمة ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية حضور السعة الكاملة لأستاد القاهرة مباراة الفريق أمام مازيمبي المقرر لها 26 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساءً.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: عقدت لجنة المباريات بالأهلي اجتماعا أمس، الأثنين، وفتحت خطوط إتصالات رسمية مع الجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة للجماهير أمام مازيمبي الجمعة بعد القادمة.

وأشار: الأهلي كان قد حصل على موافقات الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في كمباراة سيمبا التنزاني إستاد القاهرة قبل أسبوعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في حضور السعة الكاملة للأستاد أو 50 ألف مُشجع على اقل تقدير في مباراة مازيمبي المُقبلة باعتبارها أكثر قوة وأهمية وستكون الخطوة الأخيرة قبل نهائي البطولة القي يحمل الأهلي لقبها.