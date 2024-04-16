نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..رابطة الأندية تغرم الزمالك 50 ألف جنيه.. وتوقف إداري الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مباراة الأهلي والزمالك، والتي أقيمت أمس ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري.

عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي من مؤجلات الجولة الـ10 على النحو التالي:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب، أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين ميلا، عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات، لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.