بيراميدز يطبق اللائحة على مصطفى فتحي بعد أزمة مباراة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن موقف الإدارة تجاه مصطفى فتحي لاعب السماوي، على خلفية الأزمة التي نشبت خلال تبديله في لقاء الأهلي.

بيراميدز يطبق اللائحة على مصطفى فتحي

ورفض مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تحية مدربه يورتشيتش أثناء استبداله بزميله زالاكا، في لقاء الأهلي الذي اقيم مساء الاثنين في الدوري الممتاز.

وقال المصدر، إن مصطفى فتحي سيتم توقيع عقوبة عليه وفقا للائحة الفريق الداخلية، مشيرا إلى أن النادي لن يسمح بخروج اي لاعب عن النص مهما كان اسمه ونجوميته.

وأضاف المصدر، أن الإدارة تدرك أن مصطفى فتحي من أكثر اللاعبين التزاما خارج وداخل الملعب، وما حدث في مواجهة الأهلي الأخيرة كان مجرد رغبة وحماس زايد من اللاعب رغبته منه في استكمال اللقاء مع زملائه في الفريق.

وخسر بيراميدز من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ستاد الدفاع الجوي، بالدوري الممتاز.