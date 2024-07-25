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أحمد جودة - القاهرة - تواجد مروان عطية لاعب النادي الاهلي، في المران الختامي للفريق الأحمر المصري البورسعيدي، استعدادا للمباراة والتي ستقام غدا الجمعة والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

قرار كولر يجبر مروان عطية على المشاركة في تدريبات الأهلي

وعلى الرغم من أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قد قرر منح اللاعب أسبوع راحة ولكن تراجع السويسري عن قراره وطلب تواجد اللاعب في المران اليوم بسبب النقص العددي في خط الوسط بالفريق الأحمر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة المصري التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة، قبل تنفيذها ‏في الملعب.‏

ثم أدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما اكتفى أحمد ‏عبد القادر بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.