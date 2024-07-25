المتحدة تطلق الفيديو الترويجي لمباراة أساطير الأهلي والزمالك بمهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 06:36 مساءً - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفيديو الترويجي لمباراة الأساطير التي تنطلق الليلة بمهرجان العلمين الجديدة وهي مباراة تاريخية تجمع بين نجوم الكرة المصرية في نسخة المهرجان الثانية.

ففي لقاء يجمع بين الماضي والحاضر، يلتقي منتخب أساطير الأهلي والزمالك بقيادة الثنائي وليد صلاح الدين وحسن المستكاوي، ومنتخب أساطير الأندية المصرية بقيادة سامي الشيشيني وفتحي سند.

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، تحت شعار "لا للتعصب"، وإدارة تحكيمية للكابتن سمير محمود عثمان. والفائز في هذه المواجهة المرتقبة سيحصد كأس العلمين.

يشهد منتخب أساطير القطبين مشاركة نخبة من النجوم أمثال حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن.

فيما يضم منتخب أساطير الأندية المصرية أسماء لامعة مثل حسني عبد ربه، عبد الستار صبري، وعبد الظاهر السقا.