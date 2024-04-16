نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب 2007.. ومباراتان وديتان أمام ديروط والتليفونات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر حتى يوم 24 أبريل الجارى.

انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب 2007

يقام المعسكر بمشاركة 50 لاعبا على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 25 لاعبا في الفترة من 16 حتى 19 أبريل، بينما تضم المجموعة الثانية 25 لاعبا في الفترة من 20 حتي 24 من نفس الشهر.

ويتخلل المعسكر مباراتين وديتين أمام فريقي ديروط وتليفونات بني سويف يومي 19 و24 أبريل.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، حمادة أنور مدير المنتخب واسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا.

