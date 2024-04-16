نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرافة يرفض صدارة دوري نجوم Expo القطري بالهزيمة على يد المرخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل لحظات قليل مواجهة المرخية وضيفه الغرافة ضمن مؤجلات الجولة 13 لدوري نجوم Expo القطري بفوز مفاجئ للمرخية متذيل ترتيب فرق الدوري بنتيجة 3-2.

تقدم الغرافة عن طريق دامي تراوري عند الدقيقة 23 قبل أن يدرك المرخية التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عن طريق يوسوفا نجي ثم أضاف زميله بشار رسن ثاني أهداف المرخية عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وأهدر الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي فرصة التعادل على فريقه الغرافة بعدما رفضت العارضة الأفقية لمرمى المرخية تصويبته من علامة الجزاء عند الدقيقة 79 قبل أن يعود نفس اللاعب ومن علامة الجزاء أيضا عند الدقيقة 89 من إدراك التعادل لفريقه.

ومع إقتراب المباراة من نهايتها وتحديدا عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تمكن نجم اللقاء يوسوفا نجي من أحراز ثاني أهدافه باللقاء وثالث أهداف المرخية بتصويبة متقنة سكنت أقصى يسار الزاوية العلوية لمرمى الغرافة لينتهي اللقاء بفوز المرخية بنتيجة 3-2.

بهذه الخسارة فقد الغرافة فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري واحتفظ بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين خلف المتصدر السد بينما أضاف المرخية 3 نقاط غالية وثمينة في صراع البحث عن البقاء بعدما رفع رصيده للنقطة 14 بالمركز الثاني عشر متساويا مع معيذر صاحب المركز الحادي عشر.