أنشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بتحديد تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

يلتقى ريال مدريد مع مضيفه المان سيتي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال – روديجير – ناتشو - ميندي

خط الوسط: كروس - كامافينجا، فالفيردي - بيلينجهام

خط الهجوم: فينسيوس – رودريجو جوس

وانتهي لقاء الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

