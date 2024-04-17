نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر سيتي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياس، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، فيل فودين، كيفين دي بروين، جاك جريليش.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال – روديجير – ناتشو - ميندي

خط الوسط: كروس - كامافينجا، فالفيردي - بيلينجهام

خط الهجوم: فينسيوس – رودريجو جوس