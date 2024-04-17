نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلف الكواليس والكاميرات.. مبابي يعلن انتقاله إلى ريال مدريد أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ناديه إلى نصف النهائي من

بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الإطاحة بمنافسه برشلونة الإسباني في ربع نهائي البطولة.

وكانت كتيبة انريكي قد حققت فوزا ثمينا خارج الديار في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

- كيليان يحسم انتقاله إلى ريال مدريد

ولا يزال الحديث مستمرا داخل قلعة البرنابيو عن مصير صفقة كيليان مبابي في الموسم القادم، بعد محاولات الإدارة الباريسية لتجديد عقد اللاعب.

وفجر برنامج إل شيرنجيتو، مفاجأة فقد من العيار الثقيل حيث سأل قام أحد الصحفيين بتوجيه سؤال لمبابي في المنطقة المخصصة: "هل ممكن أن نرى اي تغيير بشأن مستقبلك بعد هذا التأهل؟".

رد مبابي وهو يبتعد عن الكاميرات والميكروفونات: "لا، لا، لا".

وتشير كل الأنباء مؤخرا، إلى وصول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع كيليان خلال الموسم القادم.

