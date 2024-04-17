نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُستكمل مباريات دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 17 أبريل، حيث حسم فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني مقعدان في دور النصف نهائي أمس.

ويلتقي اليوم الأربعاء، فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد، بينما يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره أرسنال.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" هدافي دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية حتى الآن.

يتصدر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بينما يأتي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

ويأتي الثنائي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، والنرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

