انت الأن تتابع خبر فريق الاتحاد يتصدر الجولة الأولى من دوري النخبة للناشئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر فريق نادي الاتحاد منافسات الأسبوع الأول من دوري النخبة للناشئات لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الأرثودكسي بنتيجة 6-0.

واختتمت مساء الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي تحت 15 لموسم 2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة دوري النخبة تفوق الاتحاد على الأرثوذكسي 6-0، وتغلب عمان FC على الأهلي 2-1.

وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن عمان FC، ويليهما الاستقلال والأهلي والأرثوذكسي دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية عند السادسة مساء الجمعة المقبل، حيث يلتقي الاستقلال مع الأهلي، فيما يواجه الأرثوذكسي نظيره عمان FC على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب .