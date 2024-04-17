نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من مدرب مازيمبي عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي ألكسندر جوران المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه ضد النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوران في تصريحات تليفزيونية: "لقد شاهدت مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك وكانت لحظة رائعة عندما شاهدنا المباراة عن قرب، ومعرفة مستوى منافسنا".

وأضاف: "لن أتحدث عن نقاط قوة معينة في الأهلي، فالفريق يتميز باللعب الجماعي سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ونحن نركز كثيرًا على طريقة اللعب ومراقبة اللاعبين المميزين أيضًا".

وتابع مدرب مازيمبي: "اعتقد أننا نمتلك فرصة تصل لـ50% أمام النادي الأهلي في نصف النهائي، وأن نستغل اللعب على ملعبنا لتسهيل مهمتنا في مباراة الإياب".

واختتم: "نحن نلعب جميع المباريات على ملعبنا في الثالثة عصرًا، ولا نخوض مباريات في المساء، وأيا كان المباراة على ملعبنا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

ويحل المارد الأحمر ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية ضد مازيمبي الكونغولي، في مباراة الذهاب بالكونغو، قبل أن يخوض مباراة الإياب في القاهرة والتأهل للمباراة النهائية.