مبابي ينضم لقائمة هدافي دوري الأبطال خارج الأرض في مرحلة خروج المغلوب

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من قياده فريقه باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نادي برشلونة الإسباني.



وضرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظرة برشلونة الأسباني في مباراة الإياب برباعية مقابل هدف،سجل مبابي هدفين للنادي الباريسي.



أصبح الفرنسي كيليان مبابي ثانيا اللاعبين تسجيلا للأهداف في مرحلة خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد (15) هدف، خلف نجم نادي ريال مدريد السابق كرستيانو رونالدو( 23).



ويواجه نادي باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي نادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي تأهل إلى تلك المرحلة على حساب اتليتيكو مدريد الإسباني.