محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك

وتماثل الحارس من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس المرمى بصورة طبيعية خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.