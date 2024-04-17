عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في اللقاء الناري الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جاك جريليش، برناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.