عاجل.. ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - نادي ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.



ورغم الفوز والتأهل الملحمي أمام مانشستر سيتي يوم أمس، الأربعاء، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلا أن إصابة فينيسيوس تؤرق النادي الإسباني.

وغادر فينيسيوس جونيور مباراة مانشستر سيتي في الدقيقة 102 بسبب إصابته بآلام في العضلات، كان من الصعب عليه حتى المشي بعد تدخل مع، كايل ووكر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فينيسيوس سيخضع لفحوصات طبية شاملة اليوم، الخميس، للتأكد من حالته ومدى إصابته وقدرته على المشاركة أمام برشلونة.

موعد مباراة الكلاسيكو:

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم، الأحد 21 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويأمل نادي ريال مدريد ألا يكون اللاعب قد أصيب بإجهاد عضلي حتى لا يتم استبعاده من قبل المدرب، كارلو أنشيلوتي، أمام برشلونة.



ويعد فينيسيوس هو أخطر لاعبي ريال مدريد ضد برشلونة حيث ساهم في 9 أهداف أمام العملاق الكتالوني في 16 مباراة.