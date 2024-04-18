نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي في الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي

يقوم المدير الفني خلال المحاضرة بشرح برنامج التدريب خلال الأيام التي تسبق المباراة، بالإضافة إلى استعراض بعض لقطات الفيديو لفريق مازيمبي؛ للتعرف على أسلوب أداء المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه، وكذلك أهم الأوراق التي يعتمد عليها.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء اجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.