الأهلي يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة في المباريات المحلية والإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الكرة المحلية والإفريقية.

الأهلي يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة

وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له يوم الجمعة الموافق ٢٦ إبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد النادي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنيو والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح الحضور الجماهيري المطلوب والذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.