نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول أمام أتالانتا فى الدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة أمام أتالانتا ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، فى لقاء كان الفريق الإيطالي استطاع تحقيق الفوز فى ملعب أنفيلد معقل الريدز بثلاثية دون رد.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا فى الدوري الأوروبي

تقام مباراة ليفربول اليوم أمام أتالانتا فى مباراة إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا فى لقاء قوي بين الفريقين، ويرغب الريدز فى تحقيق الريمونتادا أمام الفريق الإيطالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيترسون.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

مهمة شبه مستحيلة تنتظر ليفربول

ويخوض زملاء محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، خلال مباراة اليوم أمام أتالانتا، حيث يحتاج ليفربول إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة خارج ملعبه، لضمان التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويمتلك الريدز فرصة أخرى للحفاظ على التأهل إلى دور نصف النهائي، حال تمكن من معادلة نتيجة الذهاب والفوز بنتيجة 3-0، حيث سيلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية لحسم المتأهل من المباراة.

وكانت مباراة ليفربول وأتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، انتهت بخسارة الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على أتالانتا، ومواصلة مشواره في الدوري الأوروبي للحفاظ على حقوقه في التتويج باللقب، وذلك بعدما تضاءلت فرصه في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها على يد فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0.