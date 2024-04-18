تونى كروس يحقق رقمًا قياسيًا فى دورى أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق تونى كروس نجم وسط ريال مدريد الإسبانى رقمًا قياسيًا فى مشواره ببطولة دورى أبطال أوروبا، بعد التأهل مع الملكى إلى نصف نهائى تشامبيونزليج الموسم الجارى، على حساب مانشستر سيتى.



تأهل الريال إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتى بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1 بين الفريقين فى إياب الدور ربع النهائى، وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين 3-3.

وصل تونى كروس إلى 150 مباراة فى بطولة دورى أبطال أوروبا، مقسمة ما بين 107 مباريات بقميص ريال مدريد و43 مع بايرن ميونخ الألماني.

وضرب فريق الريال موعدًا مع بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تغلب على أرسنال بهدف نظيف، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت نتيجة الذهاب بين الفريقين 2-2.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وريال مدريد على ملعب "إليانز أرينا"، يوم 30 إبريل الجاري، فيما تُلعب مباراة الإياب على سانتياجو برنابيو يوم 8 مايو.