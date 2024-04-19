نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق روما بقيادة مدربه دانيلي دي روسي من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تخطيه عقبة نظيره فريق إيه سي ميلان في الدور ربع النهائي والفوز عليه بنتيجة 3/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ملخص وأهداف مباراة روما وميلان في الدوري الأوروبي

وسجل اللاعب جيانلوكا مانشيني الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في المباراة عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول في المباراة.

وتمكن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من تسجيل الهدف الثاني لفريق روما في المباراة عند الدقيقة 22، وتم طرد اللاعب زكي شيليك نجم روما عند الدقيقة 31.

وأحرز اللاعب ماتيو جابيا هدف فريق ميلان الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 86.

