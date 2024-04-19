نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يفاجئ صلاح بتعليق مثير بعد الخروج من الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، على ركلة الجزاء التي نفذها محمد صلاح أمام أتلانتا وفرصته المهدرة وذلك في ليلة وداع "الريدز" بطولة الدوري الأوروبي.

ودع ليفربول، بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام أتلانتا الإيطالي في دور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-1).

وخسر ليفربول، لقاء الذهاب على أرضه بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز الليلة في لقاء الإياب بهدف وحيد سجله محمد صلاح، ليفشل في العبور إلى دور نصف نهائي الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.

كلوب: صلاح لم يكن محظوظًا

قال كلوب، عقب نهاية المباراة، تعليقًا على فرصة انفراد صلاح المهدرة بالدقيقة “36”: “لقد نفذ ركلة الجزاء بشكل رائع، يليها فرصة لم يكن محظوظًا بها”.

وتابع: “إنها ليست المرة الأولى التي يضيع صلاح، فرصةً مثلها ولكنني لا أضخّم الأمر مثلما يفعل الإعلام”.

وحول مستوى صلاح، قال: “لست قلقًا، هذا ما يفعله المهاجمين، هذا ما يحدث للمهاجمين، علينا تخطي ذلك”.