نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، على أرض ملعب نادى غزل المحلة.

ترتيب بلدية المحلة والمقاولون العرب بالدوري

يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر بجدول المسابقة ب16 نقطة.

فى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

موعد مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب

تنطلق صافرة هذه المباراة تقام اليوم الجمعة غي تمام الرابعة عصرًا على ملعب غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز.