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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لمواجهة نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي على ملعب الأول بارك.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق الفيحاء المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة النصر أمام نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم الجمعة في بطولة دوري روشن السعودي عبر شاشة قناة SSC السعودية.