نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرانكفورت واوجسبورج في الدوري الالماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت نظيره أوجسبورج مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 12 لقاء وخسارة 7 مواجهات، فيما يحتل فريق أوجسبورج المركز السابع برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في تسعة لقاءات.

موعد مباراة فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تنطلق صافرة البداية لمباراة فرانكفورت ضد أوجسبورج اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.