نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف خطف نجم إنتر ميلان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني مهتم بالتعاقد مع أليساندرو باستوني نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي.



وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن باستوني البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو عام 2028.



وقالت الصحيفة الإيطالية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد طالب بالتعاقد مع مدافع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن باستوني يعد أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد كما يعد أيضًا هدفًا لمانشستر سيتي الإنجليزي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النيراتزوري يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع باستوني.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن باستوني شارك في 33 مباراة مع إنتر ميلان في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدف وحيد وصنع 3 أهداف آخرين.



ونوهت الصحيفة الإيطالية أن باستوني يلعب في صفوف إنتر ميلان منذ موسم 2019-2020 بعد نهاية إعارته مع بارما.

يذكر أن باستوني توج مع إنتر ميلان بكلا من الدوري الإيطالي مرة كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات.