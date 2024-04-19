نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي حاله من الجدل بعدما قاد فريقه لإقصاء ليل الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي.

كان مارتينيز صاحب الفضل في فوز أستون فيلا الإنجليزي على ليل الفرنسي بركلات الترجيح، والتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري المؤتمر الأوروبي.

سر عدم طرد مارتينيز في دوري المؤتمر الأوروبي

حصل مارتينيز على كرت أصفر في الشوط الأول من عمر مباراة أستون فيلا ضد ليل، ثم حصل على كرت آخر أثناء ركلات الترجيح؛ بسبب استفزاز الجمهور الفرنسي المتواجد في الملعب.

لكن لم يتم طرد الحارس الأرجنتيني من الملعب، الأمر الذي أثار الجدل حول عدم خروج اللاعب من أرضية الملعب عقب حصوله على البطاقات الصفراء.

في هذه الحالة يقول القانون إن البطاقات تُلغى قبل الركلات وكأنها مباراة جديدة، ولا تُرحّل لذلك بقاء الحارس الأرجنتيني كان قانوني.

أهدر ليون بايلي لاعب أستون فيلا ركلته، لكن مارتينيز تصدى لركلة بنجامين أندريه ليحسم الفوز بركلات الترجيح 4-3 لنادي أستون فيلا الإنجليزي.