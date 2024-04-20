نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي.. آرسنال يواجه وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أبريل الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي، وتعد أبرز مواجهات اليوم مباراة آرسنال ضد ولفرهامبتون في الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 في الدوري الإنجليزي، والتي ستكون ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين.

مواعيد المباريات اليوم السبت 20-4-2034

لوتون تاون ضد برينتفورد – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون ضد آرسنال – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم السبت 20-4-2024، عبر قنواتها.