نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، حتى الآن، قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل الجاري.

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم

زد ضد الجونة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة on time Sports 2HD.

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة ON time Sports 1HD.

الداخلية ضد مودرن فيوتشر، السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2HD.

ويحتل المهاجم المميز حسام أشرف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، برصيد 11 هدف، ويليه مابولولو نجم الاتحاد السكندري، برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف

6- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

7- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

8- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

9- ياو أنور، البنك الأهلي ، 5 أهداف

10- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف

11- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

12- أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

13- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

14- أحمد عاطف، مودرن فيوتشر، 5 أهداف