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أحمد جودة - القاهرة - قال جود بلينجهام (20 عامًا) بعد فوزه بجائزة أفضل إنجاز رياضي استثنائي لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز لوريوس الإثنين إن "هدفه الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد هذا الموسم، وكذلك بطولة أوروبا مع إنجلترا".

وسجل بلينجهام 21 هدفًا لريال منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو (109 ملايين دولار).

بلينجهام يكشف عن طموحه مع ريال مدريد

وسجل لاعب الوسط الإنجليزي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال للفوز 3-2 على برشلونة يوم الأحد الماضي ويوسع الفارق في صدارة الدوري إلى 11 نقطة مع منافسه اللدود.



وقال بلينجهام عن أهدافه من البطولات "إنه بالتأكيد شيء أريد فعله. ما زال أمامنا بعض المباريات حتى ختام الدوري ثم مباراتين صعبتين أمام بايرن ميونخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



"بالنسبة لبطولة أوروبا، أتمنى أن نحافظ على تألقنا خلال البطولات القليلة الماضية وأن نقدم الأفضل".



وتأثير بلينغهام في ريال مدريد لا يمكن إنكاره. وأشاد زملاؤه بصفاته القيادية وهو ثاني أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفًا بفارق هدف واحد عن أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا.



وبعد مشاركته الأولى مع إنجلترا عام 2020، خاض بلينغهام 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل ثلاثة أهداف.



وتلعب إنجلترا في مجموعة تضم سلوفينيا والدنمارك وصربيا في بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في 14 يونيو المقبل في ألمانيا.