عاجل... تشافي يرغب في البقاء مدربًا لبرشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يبدي تشافي هيرنانديز استعدادًا للبقاء مدربًا لبرشلونة، كما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو تشافي أعلن في يناير الماضي رحيله عن النادي الكاتالوني، بعد هزيمته على أرضه 3-5 أمام فياريال في الدوري الإسباني.

وأصرّ المدرب على موقفه، بعد مناشدات كثيرة لمراجعة قراره، كما أن مسؤولين في النادي، في مقدّمهم الرئيس جوان لابورتا، أبدوا رغبتهم في بقائه الموسم المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن تشافي سيلتقي لابورتا والمدير الرياضي ديكو في الأيام القليلة المقبلة لتحليل الوضع، مضيفة أن المدرب سيبقى في منصبه إذا حدث إجماع في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن تشافي لم يعُد حازمًا بشأن رحيله، في مؤتمراته الصحافية الأخيرة، علمًا أن عقده ينتهي العام المقبل. وأضافت أنه يفكّر في إمكانية مراجعة قراره بالرحيل عن النادي أواخر الموسم.

"موندو ديبورتيفو" ذكرت أن "تطوّرًا تصاعديًا" لبرشلونة في الأشهر القليلة الماضية، كان "مصدر فخر لتشافي، الذي رأى أن مشروعه يستمرّ في البناء انطلاقًا من فريق يضمّ العديد من (اللاعبين) الشبان".

وتابعت أن "المدرب يعتقد الآن بإمكانية متابعة العمل المُنجز، لا سيّما أنه شعر بدعم من داخل" النادي.

الصحيفة ذكرت أن علاقة تشافي "جيدة جدًا" مع ديكو، كما أن لابورتا ونائبه رافا يوستي "أظهرا له دعمهما المستمر في الأسابيع الأخيرة". كذلك "أعرب له لاعبون مهمون جدًا في الفريق، سرًا وعلنًا، عن رغبتهم في بقائه مدربًا"، وأظهر له المشجعون "ثقتهم".

واستدركت أن تشافي "يدرك أن الفريق يحتاج إلى تعديلات"، وطُرح اسمان لهذا الغرض، هما الأرجنتيني غيدو رودريغيز لاعب وسط ريال بيتيس، وداني أولمو من لايبزيغ.

كما أن عودة الفريق إلى ملعب "كامب نو" تُعدّ "حافزًا كبيرًا" لبقاء المدرب.