عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن موقف برشلونة من ضم حاوي البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - فجّر تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن موقف برشلونة من التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيلفا ليس اولوية في برشلونة

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برناردو هو خيار مطروح، ولكنه ليس أولوية. أولًا، يجب على برشلونة بيع بعض اللاعبين وتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 58 مليون يورو".

وأضافت الصحيفة: "برناردو سيلفا يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي منذ الصيف الماضي، وهذا الموسم زادت رغبته، لكنه سيحدد موقفه النهائي بعد حسم لقب البريميرليج".

وأشار التقرير إلى أن استمرار تشافي هيرنانديز في منصبه يعزز من فرص ارتداء برناردو سيلفا قميص برشلونة، حيث كان الثنائي في اتصالات مباشرة الصيف الماضي.

وذكر التقرير أن برشلونة لديه لاعب بخصائص مشابهة لبرناردو سيلفا، وهو إلكاي جوندوجان، لذا ترى الإدارة أن دفع 58 مليون يورو لضم برناردو قد يكون أمرًا مبالغًا فيه.

وتسعى إدارة برشلونة إلى سد المراكز الشاغرة أولًا، حيث تعتبر الأولوية لضم لاعب محور ارتكاز رفيع المستوى، ثم التفكير في التعاقد مع برناردو سيلفا لاحقًا.