نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صراع أوروبي ناري على ضم صفقة عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الأندية الأوروبية على ضم واحدة من الصفقات العريبة خلال الفترة القادمة.

محمد الأمين عمورة على رادار الاندية الاوروبية الكبرى

وبات محمد الامين عمورة لاعب نادي يونيون سانت جليواز البلجيكي هدفًا ومطمعًا للكثير من الاندية الكبرى وهو الذي انضم لفريقه الحالي الموسم المنصرم ليعوض رحيل فيكتور بونيفاس الذي انضم لصفوف باير ليفركوزن حامل لقب البوندسليجا.

وخاض نجم محاربي الصحراء 23 مباراة في الدوري البلجيكي مع فريقه هذا الموسم ونجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا.

ولم يقتصر تألقه على بطول الدوري فحسب بل لمع في الدوري الأوروبي حيث سجل هدفا وصنع آخر أمام ليفربول في دور المجموعات بجانب توقيعه على هدفًا في شباك تولوز الفرنسي.

وقالت شبكة سكاي سبورت الالمانية أن عمورة بات مطمعًا لاثنين من الاندية المتنافسة في البوندسليجا وهم آينتراخت فرانكفورت ولايبزيج للحصول على خدماته.

كما يتمتع اللاعب باهتمام بعض الاندية الانجليزية أبرزها فريق نادي برايتون وكذلك أولمبيك ليون الفرنسي.

ويسعى الفريق البلجيكي للحصول على 20 مليون يورو وذلك للموافقة على رحيل لاعبه علمًا بأنه انضم للنادي مقابل 4 ملايين فقط.

