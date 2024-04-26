نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. أنشيلوتي يجهز نجم الفريق لموقعة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني ريال مدريد، لتجهيز فريقه قبل خوض مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.

أنشيلوتي يجهز نجم الفريق لموقعة بايرن ميونخ

ووفقا صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي يجهز فيرلاند ميندي، ليكون الظهير الأيسر الأساسي ضد بايرن ميونخ.

وعانى ميندي من الإجهاد العضلي مؤخرا، ولم يدفع به أنشيلوتي في لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، حيث فاز الملكي (3-2).

وأضاف التقرير أنشيلوتي لا ينوي الدفع بميندي في مواجهة ريال سوسييداد، مساء اليوم الجمعة، بالجولة 33 من الليجا، من أجل إراحته بشكل كامل ليكون في كامل طاقته ضد الفريق البافاري.

ويعد ميندي هو اللاعب العاشر في قائمة اللاعبين الأكثر اعتمادا عليهم من قبل أنشيلوتي هذا الموسم، حيث لعب 2384 دقيقة خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات، حيث أصبح عنصرا أساسيا في صفوف الميرنجي مؤخرا.